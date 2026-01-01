В Перми средняя стоимость студий на вторичном рынке достигла 4,2 млн рублей Трёхкомнатные квартиры продаются за 9,3 млн рублей

Дмитрий Енцов

Аналитики «Циана» представили исследование по ценам на вторичном рынке недвижимости. Согласно этим данным, в Перми средняя цена студии на вторичке составляет 4,2 млн руб., однокомнатной квартиры — 5,2 млн руб., двухкомнатной — 6,9 млн руб., а трёхкомнатной — 9,3 млн руб.

При переходе из студии в однокомнатную квартиру в Перми потребуется доплатить примерно четверть стоимости (25%), из однушки в двушку — 32%, из двушки в трешку — 34%.

В других городах России ситуация отличается. Например, в Челябинске, Иркутске, Барнауле, Владивостоке и Московской области однокомнатные квартиры дороже студий всего на 17–20%. А вот в Рязани и Чебоксарах этот разрыв достигает 70–72%.

Между однушками и двушками разница в цене менее заметна: в Ижевске, Набережных Челнах, Хабаровске и Ленинградской области она составляет 19–23%, а в Ставрополе, Краснодаре и Сочи — 46–50%.

В среднем по крупным городам России разница между соседними форматами жилья составляет около трети стоимости. За последние пять лет этот разрыв немного сократился: сейчас двушки дороже однушек на 33% (против 35% в 2021 году), а трешки дороже двушек на 33% (против 37% пять лет назад).

Аналитики отмечают, что компактные квартиры дорожали быстрее всего. За последние годы однушки выросли в цене на 88%, двушки — на 86%, трешки — на 81%, а студии — на 87%. Из-за этого разрыв между студиями и однокомнатными квартирами немного увеличился: с 33 до 34%.

