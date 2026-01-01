Следователи изучают обстоятельства ДТП с самокатом в Пермском крае
В Кунгуре подросток травмировал девятилетнюю девочку
Следственное управление СК РФ по Пермскому краю сообщает о проведении процессуальной проверки по факту наезда подростка на электросамокате на школьницу.
Проверка начата следователем Кунгурского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России на основании информации, размещенной в соцмедиа.
Согласно материалам следствия, 8 апреля 2026 года в Кунгуре, на ул. Матросской, 15-летний подросток, двигаясь на электросамокате, допустил наезд на 9-летнюю девочку. В результате происшествия она получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
В настоящее время следователи опрашивают очевидцев, устанавливают причины и условия произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
