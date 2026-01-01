Пермского активиста Юрия Боброва признали террористом В прошлом году он был объявлен иноагентом

Как стало известно «Новому компаньону», бывшего пермского журналиста Юрия Боброва внесли в перечень Росфинмониторинга как террориста.

Юрий Бобров работал на радио «Эхо Перми». По нашим данным, в настоящее время он находится за пределами России. В августе 2025 года он был объявлен иностранным агентом. Ряд источников сообщают, что против него возбуждено уголовное дело.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.