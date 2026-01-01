Прикамские полицейские изобличили клептомана
В Чайковском молодой мужчина увлекался магазинными кражами
Следственный отдел ОМВД России по Чайковскому городскому округу в Пермском крае завершил расследование уголовного дела о серийных кражах из магазинов и хищении из автомобиля.
Ранее судимый 36-летний местный житель обвиняется в совершении кражи из салона автомобиля и шести эпизодах хищений из торговых залов сетевых магазинов города.
Установлено, что в сентябре и октябре прошлого года злоумышленник, заходя в магазины самообслуживания, брал с полок алкоголь, продукты питания, бытовую технику, после чего проходил кассовую зону, не оплачивая спрятанный под одеждой или в рюкзаке товар.
