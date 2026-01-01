Городской транспорт Перми изменит расписание на Радоницу Будут добавлены дополнительные остановки автобусов у городских кладбищ

Анна Орлова

Департамент транспорта Перми в своих пабликах «Пермский транспорт» сообщает, что 21 апреля около городских кладбищ будут организованы временные остановки общественного транспорта.

На Южной дамбе появится дополнительная остановка у Южного кладбища для автобусов № 1, 5, 8, 13, 14, 33, 61 и 75, следующих из центра города. На месте будут размещены соответствующие знаки.

Автобусы № 22, 23, 32 и 58 будут останавливаться у кладбища «Банная гора».

Для поездок на Северное кладбище с 26 апреля запустят ежедневный автобусный маршрут № 46.

21 апреля православные верующие отмечают девятый день после Пасхи, известный также как Радоница или Родительский вторник. В этот день принято посещать могилы умерших родственников.

