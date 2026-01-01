За квартал в бюджет Пермского края поступило 57 млрд рублей Это составляет 20% от планового объёма доходов

Константин Долгановский

В бюджет Пермского края за первый квартал 2026 года поступило 57,2 млрд руб., что составляет 20,7% от годового плана. Сумма расходов составила 59,6 млрд руб. (19,8% от плана). Таким образом, по итогам периода в бюджете сложился дефицит в объёме 2,4 млрд руб.

Согласно информации краевого минфина, на 1 апреля объём налоговых и неналоговых доходов составил 47,3 млрд руб., безвозмездных поступлений — 9,9 млрд руб. (+35,4% к аналогичному периоду 2025 года).

Фото: Министерство финансов Пермского края

Программные расходы исполнены в объёме 58,6 млрд руб., что составляет 20,7% от годового плана. Больший удельный вес составили средства, направленные на реализацию государственных программ «Образование и молодёжная политика» — 27%, «Качественное здравоохранение» — 19%, «Социальная поддержка жителей Прикамья» — 17% и «Развитие транспортной системы Прикамья» — 14,8%. Отмечается, что в качестве источников погашения дефицита предусмотрены остатки.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.