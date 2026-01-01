Спикер думы Кудымкара намерен баллотироваться в Законодательное собрание Прикамья Михаил Петров будет участвовать в праймериз ЕР Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель городской думы Кудымкара Михаил Петров заявил о планах участвовать в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Пермского края. Он подал заявление на участие в праймериз по одномандатному избирательному округу №29, сообщает региональное отделение партии.

Выдвижение кандидатов для участия в праймериз продлится до 30 апреля. С 20 апреля начнётся регистрация избирателей, а само голосование пройдёт с 25 по 31 мая. Эти этапы позволят определить, кто из претендентов получит поддержку партии для дальнейшего участия в основных выборах.

Предварительное голосование «Единой России» считается важным этапом формирования списка кандидатов. Участие в нём позволяет определить наиболее "проходных" политиков, которые смогут представлять партию на выборах в заксобрание региона.

