Пермское предприятие «Камтэкс-Химпром» завершило 2025 год с крупным убытком Выручка компании сократилась на 20%

По итогам 2025 года пермское АО «Камтэкс-Химпром» зафиксировало чистый убыток в размере 461,5 млн руб. по российским стандартам бухгалтерского учёта. Годом ранее компания завершила период с чистой прибылью 503,5 млн руб. Такие данные содержатся в опубликованной финансовой отчётности предприятия. Резкое ухудшение финансовых показателей связано с комплексом внешних и внутренних факторов, оказавших давление на производственную и сбытовую деятельность. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выручка компании за отчётный год сократилась на 20% и составила 4,9 млрд руб. При этом себестоимость продаж снизилась на 9,4%, достигнув 4,7 млрд руб. Валовая прибыль предприятия упала почти в пять раз — до 187,6 млн руб. Более того, прибыль от продаж сменилась убытком в размере 927,1 млн руб., что свидетельствует о серьёзных трудностях в основной деятельности.

В пояснениях к отчётности руководство «Камтэкс-Химпром» указывает, что ключевой причиной убытков стало прекращение поставок сырья — ортоксилола — в четвёртом квартале 2025 года. Дополнительное негативное влияние оказали снижение мировых цен на продукцию, укрепление рубля и сокращение внутреннего производства ортоксилола. В документе отмечается, что дефицит сырья для выпуска фталевого ангидрида возник из-за нехватки нефтеперерабатывающих мощностей, вызванной внеплановыми остановками заводов после падения обломков беспилотных летательных аппаратов.

Санкционные ограничения также сыграли свою роль: в 2023 году продукция предприятия (фталевый ангидрид) была запрещена к ввозу в Евросоюз. В результате компания была вынуждена переориентировать экспортные потоки. В 2025 году 83% готовой продукции было реализовано на рынке Турции (для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 94%).

«Камтэкс-Химпром» специализируется на выпуске химической продукции для производства пластификаторов, смол, красителей, медицинских препаратов, пластмасс, резинотехнических изделий и других материалов. Также предприятие производит кислоты для химической, шинной, целлюлозно-бумажной промышленности, а также для производства горюче-смазочных и лакокрасочных материалов. Согласно отчётности, бенефициарами компании выступают два физических лица с долями 34,72% и 25,69%, а также два юридических лица с долями 34,72% и 20,378%. Доля физических лиц в уставном капитале составляет 25,6%, юридических — 74,4%.

