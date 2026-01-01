За неделю в Перми зарегистрировано 10 ДТП с пострадавшими

Константин Долгановский

С 13 по 19 апреля 2026 года на территории Перми зафиксировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмы различной степени тяжести получили 19 человек, включая шестерых несовершеннолетних.

За аналогичный период сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1306 административных правонарушений в сфере дорожного движения. Среди наиболее серьёзных нарушений:

— 45 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, из них 22 случая алкогольного опьянения, 17 отказов от прохождения медицинского освидетельствования и 6 повторных случаев вождения в нетрезвом виде;

— 54 водителя не имели при себе или вовсе не обладали правом управления транспортным средством;

— 22 нарушения, связанных с выездом на полосу встречного движения;

— 91 случай непредоставления преимущества пешеходам;

— 79 нарушений Правил дорожного движения со стороны пешеходов;

— 27 нарушений правил перевозки детей.

Госавтоинспекция обращается к жителям и гостям города с призывом строго соблюдать Правила дорожного движения, проявлять внимательность и ответственность на дорогах — как в отношении собственной безопасности, так и в отношении других участников дорожного движения.





Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.