Филиал «Азот» подводит итоги благотворительной деятельности

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» подвёл итоги благотворительной деятельности. В 2025 году предприятие направило на финансирование благотворительных и социальных программ 81 млн руб. Общая сумма вложений за три года составила 331 млн руб.

В рамках программы «Уралхим» — спорту» филиал «Азот» уже много лет поддерживает федерацию плавания в Пермском крае, а также Культурно-спортивный центр «Азот» (КСЦ), на объектах которого занимается около 450 ребят. В рамках программы «Уралхим» — детям» осуществляется поддержка одарённых детей и проходят различные мероприятия.

В 2025 году при финансовой поддержке предприятия были установлены детские игровые площадки, проведён смотр-конкурс «Мой двор — самый красивый», организовано новогоднее поздравление и вручение подарков для детей из многодетных и малоимущих семей. Благодаря поддержке предприятия был проведён ремонт автодороги «Березники — Романово — Легино», оказана благотворительная помощь школе искусств в рамках совместного проекта, приуроченного к Году защитника Отечества.

В волонтёрском направлении Совет молодёжи «Азота» проводил субботники, развлекательно-познавательные программы, благотворительные миссии, оказывал помощь ветеранам и людям с ОВЗ.

Филиал «Азот» на регулярной основе взаимодействует с профильными учебными заведениями среднего профессионального и высшего образования Пермского края. В 2025 году при поддержке предприятия на базе школы № 5 продолжилась реализация проекта «Азотхимклассы».

Ежегодно «Азот» реализует меры социальной поддержки ветеранской организации, в которой состоят около 2 000 человек. В 2025 году было выделено около 14 млн руб. на различные меры поддержки ветеранов предприятия.

Сергей Силивоник, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Для «Азота» благотворительность — это не разовая акция и не формальность. Это часть нашей внутренней культуры и ответственности. В приоритете филиала — забота о сотрудниках, подрастающем поколении и ветеранах, продвижение образования, науки и спорта, а также сохранение культурно-исторического наследия. Мы глубоко убеждены: устойчивое развитие невозможно без внимания к обществу.

