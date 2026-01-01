В Перми подведены итоги соревнований «Роботы: Битва кодов» Очный финал состоялся в Молодёжном центре «Кристалл» 18 апреля Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В отборочном онлайн-туре соревнований по программированию промышленных роботов приняли участие 32 команды из Пермского края, состоящие из двух-трёх человек 14-35 лет. Они решали задачи по основам Python, коммутации робототехнических систем, схемотехнике и работе с манипулятором. В очном финальном туре в «Кристалле» встретились 10 сильнейших команд.

Финалисты должны были решить задание по программированию учебного робота-манипулятора Promobot M Edu и представить свои решения. По словам коммерческого директора компании «Промобот» Александра Немтинова, члены жюри оценивали чистоту, длину и правильность работы кода. Также в критерии оценки вошли корректность алгоритмов и количество попыток.

Победители и призёры соревнования «Роботы: Битва кодов» были определены по сумме набранных на всех этапах баллов. Победителем стала команда «Аниме лисички» из Лицея №2. «Серебро» завоевала команда «Люди, лишенные сна», «бронзу» — «МЕГАлапатЪ». Обе — из Полазненского центра дополнительного образования «Школа технического резерва».

Во время соревнований была организована работа интерактивных площадок, посвящённых робототехническим системам и виртуальной реальности. В рамках регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» состоялась профориентационная сессия, в ходе которой участникам рассказали о востребованных специальностях в сфере промышленной робототехники.

Соревнования завершились подписанием соглашения о сотрудничестве между Министерством информационного развития и связи Пермского края и региональным отделением «Движения Первых».

Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Экономика данных». Организаторы соревнований: Министерство информационного развития и связи Прикамья, Региональное отделение «Движения Первых» и компания «Промобот».

