В Перми создали инновационный автомат для продажи алкоголя Он продаёт напитки только совершеннолетним

Константин Долгановский

В столице Прикамья местный разработчик представил автомат, предназначенный для реализации алкогольных напитков. Устройство рассчитано на продажу различных видов напитков, включая алкоголь, но только совершеннолетним. Для проверки возраста покупателей автомат оснащён системой распознавания лиц, интегрированной с терминалом оплаты. В качестве примера приводится технология «оплата улыбкой» от Сбера, доступная только взрослым.

Учредитель компании «Третий кран» (разработчик автомата) Александр Нода рассказал, что на следующей неделе аппарат отправится на выставку в Краснодар, где будет бесплатно разливать вино. Однако пока такие автоматы не могут использоваться для коммерческой продажи алкоголя из-за законодательных ограничений.

Автоматы подобного типа особенно актуальны для баров, ночных клубов, гостиниц, пабов и ресторанов, где важно соблюдать возрастные ограничения. Интересно, что в советское время в Перми уже существовали автоматы для продажи вина — например, модель АТ-9, которая была установлена в кафе «Спутник» на Комсомольском проспекте и работала по жетонам.

