В пермском автобусе избили ветерана СВО Возбуждено уголовное дело

Константин Долгановский

В одном из городских маршрутных автобусов Перми 18 апреля избили ветерана СВО. Информация распространилась в местных соцсетях. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Следователем Следственного отдела по Мотовилихинскому району Перми регионального управления СК России на основании информации, размещённой в соцмедиа, об избиении участника специальной военной операции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В данный момент ведётся расследование. Сотрудники регионального СКР ищут подозреваемого в совершении преступных действий. Чтобы установить его личность и местонахождение, организованы следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

