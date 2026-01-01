Ветеран СВО и глава фонда поддержки военнослужащих в Прикамье подал документы на праймериз Рафаил Аллахвердиев баллотируется в депутаты гордумы и Заксобрания

Игорь Катаев

Исполнительный директор благотворительного фонда «Единый центр поддержки» и участник специальной военной операции Рафаил Аллахвердиев официально заявил о своём участии в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

Как уточнили в пресс-службе отделения ЕР в Прикамье, он подал документы сразу по двум направлениям: региональная группа «Мотовилихинская № 9» (выборы в ЗС Пермского края) и муниципальная группа «Мотовилихинская № 9» (Пермская городская дума).

Документы для участия в предварительном голосовании принимаются до 30 апреля. Регистрация избирателей проходит с 20 апреля до 29 мая, а само голосование пройдет 25-31 мая.

Рафаил Аллахвердиев с 2024 года возглавляет благотворительный фонд «Единый центр поддержки». Ранее он служил в МВД и ФССП, имеет звание прапорщика запаса. Также участвовал в СВО как доброволец и работал консультантом по взаимодействию с силовыми структурами в минтербезе Пермского края.

У Аллахвердиева есть медаль «Царьградский крест» IV степени. В 2026 году он вошёл в состав Общественной палаты Пермского края.

