Мошенники в Пермском крае прислали свыше 360 тысяч заражённых электронных писем

В первом квартале 2026 года специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали в Пермском крае более 360 тыс. заблокированных переходов по фишинговым и мошенническим ссылкам. Основным каналом распространения угроз по-прежнему остаётся электронная почта: за три месяца система выявила свыше 1 млн писем с вредоносным или нежелательным содержимым. Об этом сообщает «Пятница».

Злоумышленники постоянно совершенствуют тактику: они не только эксплуатируют проверенные сценарии, но и разрабатывают новые, делая упор на многоуровневые схемы и комбинацию каналов связи. Например, жертву могут сначала заинтересовать письмом, а затем продолжить взаимодействие через мессенджер — такой подход усложняет распознавание обмана.

В конце 2025 года в России наблюдалась серия целевых атак на медицинские организации: преступники рассылали поддельные сообщения от имени страховых компаний и лечебных учреждений. В феврале 2026 года аналогичная тактика была применена против промышленных предприятий — в письмах имитировались уведомления о нарушениях, а во вложениях скрывались инструменты удалённого управления заражёнными системами.

В январе 2026 года была выявлена активность группы Silver Fox, использующей поддельные письма от имени налоговой службы. Параллельно мошенники начали задействовать легитимные платформы для массовых опросов, перенаправляющих пользователей на фишинговые страницы с фальшивыми розыгрышами криптовалюты. Только за первые три месяца года было заблокировано около 40 тыс. подобных рассылок.

Эксперты подчёркивают: адаптивность злоумышленников и персонализация атак требуют от пользователей повышенной бдительности и внимательной проверки любых неожиданных сообщений, особенно содержащих ссылки или вложения.

