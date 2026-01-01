В Перми завершён ремонт в 29 муниципальных помещениях Работы выполнены с начала этого года

Дмитрий Енцов

В Перми с начала 2026 года завершены ремонтные работы в 29 муниципальных жилых помещениях. В рамках проведённых работ выполнен косметический ремонт: заменены двери, обновлены обои, покрашены потолки и полы. Эти помещения предназначены для временного проживания граждан, в том числе из числа маневренного и специализированного жилищного фонда, а также для предоставления по договору социального найма, сообщили в пресс-службе мэрии.

В 2026 году администрация города планирует отремонтировать ещё 43 пустующих муниципальных жилых помещения. Из них: одно — маневренного фонда, три — специализированного жилищного фонда, и 39 — для предоставления по договору социального найма.

В 2025 году уже было отремонтировано 90 муниципальных жилых помещений: 34 из них относятся к маневренному фонду, два — к специализированному жилищному фонду, 54 — для социального найма.

Для консультаций по вопросам расселения, порядка получения возмещения и предоставления жилья жители могут обратиться в управление жилищных отношений администрации Перми по адресу: ул. Горького, 18. Приём ведётся ежедневно с 09:00 до 18:00 (в пятницу — до 17:00), обед с 12:00 до 12:48. Телефоны для справок: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59.

