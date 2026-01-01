Экс-депутат Пермской гордумы признан банкротом Сумма задолженности превысила 1,7 млн рублей

Константин Долгановский

В отношении экс-депутата Пермской городской думы Андрея Солодникова в рамках банкротства введена процедура реализации имущества. Арбитражный суд Пермского края ввёл процедуру сроком на шесть месяцев. Общая сумма задолженности превысила 1,7 млн руб.

С заявлением о самобанкротстве Солодников обратился в суд в январе. Первым на решение суда о признании должника несостоятельным обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Как отмечает издание, трудовую деятельность бывший депутат осуществляет в качестве самозанятого, ежемесячный доход составляет 27 тыс. руб., из имущества — только квартира в м/р Балатово площадью 91 кв. м.

Среди кредиторов указаны ПАО «Сбербанк», АО «ТБанк», АО «Альфа-Банк», ООО МФК «Займ Онлайн», ООО МФК «Займмиго», ОО МФК «Быстроденьги», ООО ПКО «Защита Онлайн», ООО МФК «Лайм-Займ», ООО ПКО «Интел Коллект», ОО ПКО «АйДи Коллект», ОО МФК «Вэббанкир», Межрайонная ИФНС № 21 по Пермскому краю, ООО УК «А-Элита» и Марина Солодникова.

Андрей Солодников был депутатом Пермской гордумы пятого созыва — с 2011 по 2016 год от фракции КПРФ. Представлял округ № 10 (Индустриальный р-н). Входил в составы комитетов по развитию человеческого потенциала и по местному самоуправлению.

