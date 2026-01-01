В 2025 году затраты филиала «ПМУ» на экологию превысили 220 млн рублей

Автор фото: Сергей Королёв

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

В преддверии Международного дня Земли филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» подвёл итоги работы по охране окружающей среды в 2025 году. Вложения в это направление составили 227,2 млн руб. Это соответствует средним значениям за последние пять лет.

Более 80% затрат — это оплата передачи сточных вод филиала «ПМУ» на доочистку сторонней организации. Другой ключевой проект в 2025 году — начало внедрения системы автоматического контроля выбросов в атмосферу на производстве аммиака. После её запуска данные о параметрах дымовых газов сразу будут поступать в цех по производству аммиака, в корпоративную систему управления производством, а также в Росприроднадзор.

Аккредитованная лаборатория контролирует состояние атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия и на границе ближайшей жилой застройки. В течение 2025 года было взято 200 проб на содержание аммиака и диоксида азота. Ни в одной из них не было превышения предельно допустимых концентраций этих веществ.

В филиале «ПМУ» ведётся раздельное накопление отходов: металлолома, макулатуры, полипропиленовой тары и пленки, отработанных минеральных масел, а также отходов оргтехники. Они передаются на переработку для извлечения полезных компонентов и их повторного применения.

Подтверждением эффективной работы предприятия в природоохранном направлении является успешное прохождение аудита на соответствие строгим требованиям международного стандарта в области экологии ISO 14001:2015 в ноябре 2025 года.

Среди экологических акций в 2025 году можно отметить высадку 100 саженцев сибирского кедра и плодовых деревьев в парковой зоне Черняевского леса и участие сотрудников «ПМУ» в природоохранном слёте «Очистим Черняевский лес!».

В рамках экологического просвещения инженеры-экологи филиала провели уроки в подшефной школе № 132. Кроме того, предприятие поддержало тематические конференции регионального и международного уровня в Пермском государственном аграрно-технологическом университете.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Бережное отношение к природе — приоритет «Уралхима». Филиал «ПМУ» более 20 лет не допускает превышения нормативов воздействия на окружающую среду. Для этого предприятие использует в производстве наилучшие доступные технологии и непрерывно развивает систему экологического контроля, ответственно выполняя все требования природоохранного законодательства.

Подробная информация обо всех аспектах экологической деятельности филиала «ПМУ» в 2025 году традиционно будет представлена в ежегодном экологическом отчёте предприятия. Он выйдет ко Дню эколога и будет представлен общественности в рамках деловой программы Экофеста «Природа города».

