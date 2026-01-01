Две жительницы Прикамья взыскали 100 тысяч рублей компенсации за отравление шаурмой

Фото: 2Gis

В Кунгуре две сестры взыскали с владельца местного кафе 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Иски были поданы после массового отравления, произошедшего в заведении в прошлом году. Об этом сообщает «Рифей».

Расследование установило, что причиной инцидента стала шаверма, приготовленная из мяса, заражённого сальмонеллой. Суд признал владельца кафе виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил: на него был наложен административный штраф, а также возложена обязанность компенсировать пострадавшим моральный вред.

Поскольку должник не исполнил требования добровольно, было инициировано принудительное взыскание. В рамках исполнительного производства наложены запреты на регистрационные действия с автомобилями, земельными участками и объектом незавершённого строительства, принадлежащими предпринимателю. Кроме того, взыскание обращено на денежные средства, находящиеся на его банковских счетах.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.