Свердловчанин продавал в Пермском крае контрафактный алкоголь Из незаконного оборота изъяли 2,7 тысячи литров продукции

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В Пермском крае жителя Свердловской области подозревают в хранении и сбыте немаркированного алкоголя. Противоправная деятельность пресечена региональным УФСБ.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществлял незаконную деятельность по приобретению, хранению и перевозке контрафактного алкоголя в особо крупном размере с целью его сбыта на территории Октябрьского района Пермского края», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В целом из незаконного оборота было изъято 2,7 тыс. литров незаконной спиртосодержащей продукции. В отношении организатора преступления возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершённые в особо крупном размере). В рамках расследования УФСБ устанавливает все обстоятельства противоправной деятельности.

