За сутки в Пермском крае произошло 12 пожаров Погибших нет

МЧС России по Пермскому краю

За минувшие сутки, 19 апреля 2026 года, на территории Пермского края зарегистрировано и ликвидировано 12 пожаров. Из них девять случаев зафиксировано в Перми, ещё по одному — в Чайковском, Кунгурском и Куединском муниципальных округах.

В результате одного из возгораний имеется пострадавший.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и стабилизации обстановки в регионе продолжена профилактическая работа. 19 апреля к ней была привлечена 181 группа в составе 413 человек. За сутки проведены следующие мероприятия:

— осуществлено 1694 подворовых обхода;

— проинструктировано по вопросам пожарной безопасности 2623 человека;

— распространено 2118 памяток и информационных листовок.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает жителям и гостям региона: при обнаружении признаков пожара необходимо незамедлительно сообщать по тел. «01», «101» или «112». Своевременный вызов спасательных служб помогает минимизировать последствия возгораний и сохранить жизнь и имущество.

