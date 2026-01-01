В Прикамье работнику выплатят 1,5 млн рублей за травму на предприятии

Константин Долгановский

В Горнозаводском районе Пермского края прокуратура завершила проверку по факту несчастного случая на одном из местных предприятий.

Установлено, что в ходе работ по очистке чугунных изделий мужчина получил травму глаза, повлекшую потерю зрения. Причиной произошедшего стала ненадлежащая организация мероприятий по охране труда.

Выяснилось также, что, несмотря на выполнение трудовой функции в интересах работодателя, с пострадавшим не был заключён трудовой договор в установленном порядке — отношения сторон оформлялись гражданско-правовым соглашением.

Прокурор, действуя в защиту прав работника, направил в суд иск о признании факта трудовых отношений, возложении на организацию обязанности провести расследование несчастного случая и взыскании компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. В пользу пострадавшего взыскана компенсация в размере 1,5 млн руб.

После вступления судебного решения в законную силу прокуратура возьмёт на контроль его исполнение.

