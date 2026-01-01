Пермская прокуратура через суд добилась очистки береговой линии Камы от строительных отходов

Фото: прокуратура Пермского края

Природоохранная прокуратура через суд добилась обязательства по очистке береговой линии Камы от строительных отходов. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что предприниматель незаконно произвел отсыпку части акватории реки Камы строительным мусором, а также разместил у кромки воды бетонные блоки. Эти действия не только ограничили свободный доступ граждан к водному объекту, но и создали реальную угрозу его загрязнения.

По иску природоохранного прокурора суд удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал коммерсанта устранить выявленные нарушения.

