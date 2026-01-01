Двух прикамских чиновников осудили из-за падения ворот на ребёнка Муниципальных служащих признали виновными в халатности

Сергей Глорио

В Пермском крае вынесен приговор двум муниципальным служащим, признанным виновными в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Инцидент произошёл в августе 2024 года в городе Очере. Во время игры на спортивной площадке на ребёнка упали незакреплённые ворота для мини-футбола. В результате мальчик 2009 года рождения получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Следствие и суд установили, что в период с 18 марта по 5 августа 2024 года осуждённые, имея реальную возможность исполнить свои должностные обязанности, не приняли необходимых мер по обеспечению безопасности на спортивном объекте. Бездействие чиновников создало условия для получения ребёнком серьёзных травм.

Доказательства, собранные Верещагинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю, суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Фигурантам дела назначено наказание в виде условного лишения свободы: одному — 1 год 6 месяцев, другому — 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.