Почти в половине пермских компаний есть дресс-код

Константин Долгановский

В Перми почти половина офисных работников — 48% — сталкиваются с корпоративными требованиями к внешнему виду. Из них 7% вынуждены соблюдать строгий дресс-код, тогда как 41% достаточно придерживаться делового стиля.

Финансовая нагрузка по формированию офисного гардероба в большинстве случаев ложится на самих сотрудников: 80% опрошенных приобретают рабочую одежду исключительно за собственные средства. Полную компенсацию расходов или предоставление корпоративной одежды и обуви практикует лишь 5% работодателей, ещё 4% компенсируют затраты частично или выдают отдельные элементы гардероба.

Отношение к установленным правилам в целом позитивное: 57% работников одобряют принятый в компании дресс-код, и только 12% высказываются о нём негативно. Большинство опрошенных воспринимают требование соблюдать корпоративный стиль спокойно (51%) или с пониманием (37%); отрицательную реакцию оно вызывает у 6% респондентов.

Сотрудники склонны признавать влияние внешнего вида на профессиональное продвижение: по 10-балльной шкале средняя оценка составила 5,5 балла. Женщины придают этому фактору чуть большее значение (5,7 балла), чем мужчины (5,3). При этом 14% участников опроса убеждены, что именно их внешний вид и готовность следовать дресс-коду сыграли решающую роль в карьере — они оценили влияние этого аспекта на максимум, 10 баллов.

