В Перми беговой сезон открыли «Спартаковской милей» В соревнованиях приняли участие 600 человек

Фото: соцсети Эдуарда Соснина

В Перми стартовал беговой сезон: на набережной Камы в Кировском районе прошло мероприятие «Спартаковская миля. Счастье есть», ставшее первым из серии забегов-спутников Пермского марафона. В соревновании приняли участие 600 человек, включая главу города Эдуарда Соснина.

Дистанция в одну милю (1,6 км) была доступна для нескольких категорий участников. В индивидуальном забеге соревновались мужчины и женщины, а также юноши и девушки от 12 лет. Семейный формат предполагал участие команд из взрослых и детей 5-11 лет.

По итогам семейного забега пьедестал почёта распределился следующим образом: первое место заняла семья Белоноговых, второе — команда Шариповых, третье — Мальцевых.

В абсолютном зачёте среди женщин быстрейшей стала Лили Салахутдинова, второе место досталось Кристине Калугиной, третье — Софье Резвухиной. Среди мужчин лидировал Михаил Азанов, следом финишировали Алексей Шабаров и Алексей Павлов. Все призёры получили подарки от партнёров мероприятия.

Особая деталь соревнований — памятная медаль, вручаемая каждому финишировавшему. Она представляет собой фрагмент единого образа: головы медведя с двумя лапами, выполненного в традициях пермского звериного стиля. Чтобы собрать полную композицию, необходимо принять участие во всех забегах-спутниках Пермского марафона: помимо «Спартаковской мили», это Perm Trail и «Счастливый забег».

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.