Доля российских авто на рынке новых машин в Прикамье превысила 50% Наибольший отклик у покупателей вызвали модели в диапазоне 2-3 млн рублей

Константин Долгановский

Аналитики "Авито Авто" подготовили отчёт о состоянии рынка новых автомобилей в Пермском крае по итогам первого квартала 2026 года. Исследование охватило изменения в спросе, ценовой динамике, структуре предложения и поведенческих паттернах покупателей. Наряду с общим ростом рынка зафиксированы существенные сдвиги в предпочтениях аудитории и ассортименте дилеров.

Согласно данным платформы, интерес к новым автомобилям в регионе за январь-март 2026 года увеличился на 18% относительно аналогичного периода 2025 года. Средний чек сделки составил 2,69 млн руб.

Наибольший отклик у покупателей вызвали модели в диапазоне 2-3 млн руб. — на эту категорию пришлось 31,3% просмотров. Почти сопоставимы по популярности сегменты 1-2 млн руб. (31%) и 3-5 млн руб. (26,7%). При этом доля более дорогих автомобилей растёт: сегмент 3-5 млн прибавил 2,6 процентных пункта, а категория 5-8 млн — 1,8 процентных пункта.

Трансформируется и предложение. Доля российских марок в Пермском крае достигла 53% против 38,2% годом ранее. Одновременно сократилась представленность новых китайских автомобилей — с 55,6 до 40,4%. Эксперты объясняют эту тенденцию появлением на рынке новых брендов с российской регистрацией, таких как TENET, занявшего заметную позицию в сегменте 2-3 млн руб. В масштабах страны модели TENET T4 и T7 вошли в число наиболее востребованных. При этом LADA удерживает лидерство среди отечественных марок с долей 56% по России.

В Пермском крае наибольший интерес пользователей вызывают LADA Granta, HAVAL Jolion и HAVAL M6. В пятёрку лидеров также вошли новинка рынка TENET T4 и LADA Niva Travel. Стабильным спросом пользуются LADA Niva Legend, TENET T7, LADA Vesta, а также недавно представленная LADA Iskra.

«Если в начале 2025 года автомобили российской сборки составляли менее 30% предложения по стране, то сегодня это уже почти каждое второе объявление. Для рынка новых машин это один из самых наглядных индикаторов стремительной перестройки структуры предложения», — отмечает Дмитрий Перец, руководитель аналитики "Авито Авто".

Параллельно растёт интерес к автомобилям с электрическими и гибридными силовыми установками. В марте 2026 года их доля в предложениях на платформе достигла 5,6% против 4% годом ранее. В Москве этот показатель уже составляет 12%, в регионах — около 5%.

Ключевым запросом покупателей остаётся прозрачность и безопасность на всех этапах сделки. В ответ на этот запрос цифровые площадки развивают специализированные сервисы, например «Селект» — программа с проверенными автомобилями и фиксированными ценами от партнёров платформы. Востребованность формата подтверждается статистикой: спрос на новые автомобили в рамках «Селекта» в Пермском крае за отчётный период вырос на 28,3%.

