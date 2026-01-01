Баскетболисты «Пармы» уступили «Локомотиву» в Краснодаре Пермская команда готовится к плей-офф

Фото: ТГ-канала БК «Парма»

В заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» проиграла на выезде «Локомотиву-Кубань» со счётом 88:95. Несмотря на поражение, пермская команда завершила регулярный сезон на пятом месте и теперь встретится с «Локомотивом» в серии плей-офф.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Пармы» Глеб Фирсов, набравший 23 очка, 10 подборов, а также сделавший по одному блок-шоту и перехвату. Его показатель эффективности составил +30.

Фото: ТГ-канала БК «Парма»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин отметил, что матч получился зрелищным и обе команды сделали ставку на атакующий баскетбол. По его словам, «Локомотив» превосходит пермяков в скорости и количестве снайперов, однако у «Пармы» есть преимущество в габаритах, которое необходимо использовать.

Фото: ТГ-канала БК «Парма»

Пашутин подчеркнул, что команде нужно действовать умнее, контролировать быстрые прорывы соперника и делать выводы из прошедшей встречи для подготовки к плей-офф.

