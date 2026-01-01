В Перми на три месяца ограничат движение в микрорайоне Молодёжном Подрядчик выполнит работы по реконструкции сети водоотведения

Министерство транспорта Пермского края

В Орджоникидзевском районе Перми на три месяца введут ограничения для всех видов транспорта. Данная мера вводится на время работ по реконструкции сети водоотведения.

Временные ограничения коснутся двух участков ул. Качканарской в м/р Молодёжном: от ул. Плановой до дома по ул. Качканарской, 45 и от дома по ул. Качканарской, 47 до дома по ул. Веденеева, 92. Движение ограничат с 8 часов 20 апреля до 23 часов 30 июля.

Кроме того, проезд от ул. Веденеева до дома № 86 по ул. Веденеева будет временно закрыт. Движение будет прекращено также с 20 апреля до 30 июля.

Работы по реконструкции сети выполнит ООО «Строительная компания «ПИК — РемСтрой».

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Свердловском районе Перми на участке по ул. 1-й Красноармейской временно закрыли движение транспорта в связи с реконструкцией трамвайных путей. Движение прекращено на участке между ул. Сибирской и домом № 58 по ул. Сибирской с 18 по 24 апреля.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.