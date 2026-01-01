Девочка в Пермском крае попала в больницу из-за электросамокатчика Следком организовал проверку

Константин Долгановский

В Пермском крае девятилетнюю девочку сбил 15-летний подросток на электросамокате, из-за чего она была госпитализирована. Информация распространилась в соцсетях. Следственный комитет организовал проверку по данному факту.

«Следователем Кунгурского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России на основании информации, размещённой в соцмедиа, проводится процессуальная проверка по факту получения травм несовершеннолетней в результате наезда электросамоката», — рассказали в пресс-службе краевого СКР.

Инцидент произошёл 8 апреля в Кунгуре на ул. Матросской. Подросток, двигаясь на электросамокате, допустил наезд на девочку, в результате чего она получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Более подробная информация не раскрывается. Следователь опрашивает очевидцев, устанавливает причины и условия происшествия. После проверки будет принято процессуальное решение.

