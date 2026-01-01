В Прикамье простятся с двумя участниками СВО из одного посёлка В Зюкайке похоронят Николая Квасникова и Михаила Тиунова

Фото: администрация Верещагинского округа

В Верещагинском округе пройдут церемонии прощания с двумя участниками специальной военной операции — Николаем Квасниковым и Михаилом Тиуновым. Об этом сообщила местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Николай Квасников родился 7 мая 1974 года в Зюкайке. Он окончил местную школу и аграрный техникум, работал в совхозе и строительной сфере. Мужчина погиб 3 декабря 2025 года при выполнении боевых задач на СВО. У него остался сын.

Прощание состоится 20 апреля в 10:00 у дома по адресу: ул. Горького, д. 4.

Михаил Тиунов родился 29 апреля 1979 года в п.Зюкайка. Окончил Пермскую сельскохозяйственную академию, служил в ВС РФ, работал на различных предприятиях, был предпринимателем. Скончался 29 марта 2026 года в Москве от ранений, полученных при выполнении боевых задач. Мужчина был многодетным отцом: у него остались две дочери и два сына.

Прощание с Михаилом Тиуновым пройдёт 20 апреля в 11:00 в клубе «Мастер» (ул. 30 лет Октября, 2 А).

