«Амкар-Пермь» обыграл лидера турнира «Аланию»

Константин Долгановский

«Амкар-Пермь» завершил первый круг чемпионата Второй лиги (дивизион «Серебро») домашней победой над «Аланией». Встреча в Перми завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Подопечные Ярослава Мочалова уверенно начали матч и к перерыву оформили преимущество в два мяча. После возобновления игры гости активизировались и предприняли успешную попытку сократить отставание, однако пермской команде удалось сохранить победный результат. Авторами голов в составе «Амкара» стали Михаил Сухорученков, Лев Толкачёв и Алексей Мацукатов.

Для «Алании», занимающей первое место в турнирной таблице, это поражение стало первым в текущем розыгрыше. «Амкар-Пермь» после победы упрочил позиции на третьем месте, которое даёт право на повышение в классе — переход в дивизион «Золото» по итогам сезона.

