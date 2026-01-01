Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Скончался режиссёр пермской версии Jesus Christ Superstar Майклу Ханту было 68 лет

В Великобритании скончался театральный режиссёр Майкл Хант, много работавший в театрах Перми. Как сообщила актриса Пермского ТЮЗа Татьяна Пешкова, работавшая с Хантом в качестве переводчицы, последние четыре года он боролся с онкологическим заболеванием и скончался 17 апреля в возрасте 68 лет.

Хант многое сделал для театральной Перми. В 2010 году он поставил оперу Бетховена «Фиделио» (12+) на территории музея «Пермь-36», это была копродукция музея и Пермского театра оперы и балета.

В Пермском академическом Театре-Театре поставил рок-оперу Jesus Christ Superstar (16+) и комедию «МиСольСиРеФа».

В Пермском ТЮЗе создал спектакли «Питер Пен», «Алиса в Стране Чудес» и «Лев, Колдунья и платяной шкаф» (все — 6+, от 10 лет).

Майкл Хант работал в Великобритании, Ирландии, Франции, Италии, Катаре, США, Испании и ЮАР, много ставил спектакли сайт-специфик в условиях исторической реальности — в замках и других исторических зданиях.

Режиссёр занимал пост директора труппы English National Opera, директора исполнительских искусств Riverside Studios, помощника художественного руководителя Everyman Theatre Cheltenham, художественного руководителя Центра искусств Cheltenham, Co-Opera (Ирландия) и Theatre Royal Waterford, главного исполнительного директора фестиваля Wexford opera и арт-директора оперы Кейптауна.

За постановку «Фиделио» был удостоен премии Пермского края в сфере культуры.

