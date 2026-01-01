Шахтёр из Пермского края выиграл миллион в лотерее

Константин Долгановский

Житель Пермского края, работающий в шахтёрской отрасли, стал обладателем миллионного выигрыша в праздничном тираже «Национальной лотереи». Информация об этом поступила от пресс-службы бренда.

По словам победителя, он регулярно приобретает лотерейные билеты на протяжении почти двух лет. До настоящего момента его максимальный выигрыш не превышал 700 руб.

Полученную сумму мужчина планирует направить целиком на досрочное погашение ипотечного кредита. Такое решение, по его словам, позволит снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет и приблизить момент полного расчета с банком.

