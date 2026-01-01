В Перми растёт спрос на качественных грузчиков

Рынок бытовых грузоперевозок в Перми переживает трансформацию: фокус спроса постепенно смещается с минимальной цены на гарантии качества. Согласно исследованию «Авито Услуг» и «Авито Рекламы», несмотря на то что стоимость остаётся ключевым фактором при выборе исполнителя, более половины жителей города готовы переплачивать за сохранность имущества, высокий уровень сервиса и пунктуальность специалистов.

Чаще всего пермяки нанимают грузчиков для доставки крупногабаритных покупок — холодильников, стиральных машин, диванов (52% респондентов). На втором месте — перевозка мебели и техники в ходе ремонта (38%), на третьем — организация переезда (25%). Примечательно, что в целом по России женщины чаще обращаются к услугам грузчиков для решения подобных задач, чем мужчины.

При подборе исполнителя 70% пермяков в первую очередь оценивают стоимость услуг. Далее следуют скорость работы и соблюдение оговорённых сроков (45%), а также отзывы и рейтинг специалиста (35%). Гендерные различия также проявляются в приоритетах: мужчины чаще акцентируют внимание на опыте работы (30% против 25% у женщин), тогда как женщины более чувствительны к цене (71% против 61%) и значимости отзывов (43% против 36%).

Помимо стандартной погрузки и разгрузки, жители Перми активно заказывают подъём вещей на этаж без лифта (46%) и услуги по разборке и сборке мебели (37%). Каждый пятый клиент поручает грузчикам функции «мастера на час»: подключение бытовой техники, установку полок и люстр. При этом наблюдается гендерная специфика в запросах: мужчины реже просят собрать мебель или подключить технику, а женщины реже делегируют расстановку вещей в квартире и их упаковку.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.