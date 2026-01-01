В Перми в топ-3 премиальных электрокаров вошли Audi, Avatr и Hongqi Цена за самый дорогой электромобиль составил 11,5 млн рублей

Фото предоставлено пресс-службой Авито

В Перми растёт популярность электромобилей премиум-класса. К такому выводу пришли эксперты «Авито Авто», представившие подборку самых востребованных премиальных электрокаров, которые можно приобрести через сайт бесплатных объявлений. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе компании.

В лидерах рейтинга оказалась Audi e-tron S 2022 года выпуска с мощностью двигателя в 503 л. с.. У автомобиля три электромотора, полный привод с векторным распределением тяги и пневмоподвеска. Запас хода составляет около 380 км. Машина оснащена системой ночного видения, матричными LED-фарами, панорамной крышей, четырёхзонным климат-контролем и полным пакетом ассистентов. Пробег — 23 593 км. Цена за такой электрокар составляет 11,5 млн руб.

Второе место — за Avatr 11 2023 года выпуска. Это инновационный кроссовер с двумя электромоторами (580 л. с.), разгон до 100 км/ч за 4,5 секунды. Запас хода — до 625 км. В комплектации машины — панорамная крыша, 21-дюймовые диски, аудиосистема с 14 динамиками, VIP-пакет для сидений (вентиляция, массаж), лазерные радары, 13 камер, автопарковка с дистанционным управлением. Цена — 5,65 млн руб.

Фото предоставлено пресс-службой Авито

Тройку лидеров замкнул флагманский электрический внедорожник премиального китайского бренда Hongqi E-HS9 (2021). Авто имеет два электромотора (551 л. с.), полный привод, семиместный кожаный салон, три экрана, аудиосистему с 16 динамиками и пневмоподвеску.

Фото предоставлено пресс-службой Авито

Запас хода у этого электромобиля составляет около 460 км. Цена — от 5,65 млн руб.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.