В Прикамье доля российских авто на рынке новых машин превысила 50% Средняя цена на автомобиль составила почти 2,7 млн рублей

В I квартале 2026 года рынок новых автомобилей в Пермском крае показал значительный рост. По данным «Авито Авто», спрос на новые машины увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом, а средняя цена составила 2,69 млн руб. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе компании.

В структуре спроса и предложения наибольший интерес у покупателей вызывают автомобили стоимостью 2-3 млн руб. (31,3%), а также сегменты 1-2 и 3-5 млн руб.

При этом доля российских марок в предложении выросла с 38,2 до 53%, в то время как доля новых китайских автомобилей снизилась с 55,6 до 40,4%. Среди российских брендов лидирует LADA (56% среди отечественных марок), а в топе интереса пользователей — LADA Granta, HAVAL Jolion, HAVAL M6, а также новинки: TENET T4, LADA Niva Travel, TENET T7, LADA Vesta и LADA Iskra.

В исследовании отмечается, что в Прикамье растёт популярность электромобилей и гибридов: их доля в марте 2026 года достигла 5,6% (в Москве — 12%). Пользователи всё чаще выбирают сервисы с проверенными авто и фиксированными ценами. Например, спрос на новые автомобили через сервис «Селект» в Пермском крае вырос на 28,3%.

«Если в начале 2025 года российские автомобили занимали менее 30% предложения, то сейчас это уже почти каждое второе объявление», — отмечает руководитель аналитики "Авито Авто" Дмитрий Перец.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.