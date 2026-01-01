В Перми прошёл весенний общегородской субботник Было вывезено более 200 тонн мусора

В Перми состоялся традиционный общегородской субботник. Основное внимание в ходе мероприятия было уделено приведению в порядок берегов малых рек, а также участков, образовавшихся после демонтажа ветхого жилья. По итогам работ было вывезено свыше 200 тонн мусора.

К весенней уборке присоединились представители городской администрации, депутаты, сотрудники предприятий, активисты общественных объединений и жители Перми. Работы проводились в саду имени Гоголя, вблизи сада Декабристов, на территории, ограниченной улицами Работницы, Лебедева, Циолковского, а также в других общественных зонах. Особый акцент был сделан на расчистке русел малых рек: в частности, сотрудники мэрии наводили порядок в долине Егошихи и на местах, где ранее располагались снесённые аварийные строения.

Администрации районов также организовали субботники на подведомственных территориях. В Свердловском районе уборка прошла рядом с домом по ул. Краснофлотской, 19. В Ленинском — привели в порядок участок у здания по ул. Сибирской, 10. В Орджоникидзевском районе сотрудники администрации работали на улицах Щербакова, Барнаульской и Вильямса, а в Индустриальном — в районе пересечения улиц Формовщиков и Карпинского.

К акции также присоединились коллективы промышленных предприятий, общественных организаций, учебных заведений и медицинских учреждений города. Планируется, что весенние уборки на закреплённых территориях продолжатся до майских праздников. В общегородском субботнике приняли участие около 1,5 тыс. человек, общий объём вывезенного мусора превысил 200 тонн.

Ранее глава города Эдуард Соснин совместно с сотрудниками администрации участвовал в уборке территории рядом с домом по ул. Островского, 76.

