В 214 прикамских кафе и столовых нашли нарушения

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

В первом квартале 2026 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю провели проверки 342 объектов общественного питания. По итогам надзорных мероприятий нарушения различной степени тяжести зафиксированы в 214 учреждениях — это более 62% от общего числа проверенных точек. Об этом пишет ВЕТТА.

По результатам инспекций составлено 269 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1,5 млн руб.

Судебные решения коснулись наиболее серьёзных случаев: деятельность 15 предприятий приостановлена, ещё 19 сотрудников отстранены от работы до устранения выявленных недостатков.

В числе наиболее распространённых нарушений:

— несоблюдение технологических карт при приготовлении блюд;

— нарушение правил личной гигиены персоналом;

— несоблюдение условий хранения пищевой продукции и сроков её годности;

— допуск к работе сотрудников без действующих медицинских книжек или отметок о прохождении обязательных медосмотров;

— отсутствие оборудованных туалетов для посетителей.

В Роспотребнадзоре напоминают, что соблюдение санитарно-эпидемиологических требований — обязательное условие для ведения деятельности в сфере общественного питания. Контрольные мероприятия будут продолжены в плановом порядке.

