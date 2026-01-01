ЭР-Телеком Холдинг и «Школа 21» заключили соглашение о партнёрстве

На площадке технопарка Morion Digital в рамках конференции HR Talk состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ЭР-Телеком Холдинг и образовательным проектом «Школа 21» (Сбер). Документ подписали директор «Школы 21» в Перми Анна Светлакова и вице-президент по управлению персоналом и организационной трансформации ЭР-Телеком Холдинга Инна Губарева.

Соглашение предусматривает объединение образовательных методик «Школы 21» с отраслевой экспертизой телеком-холдинга. Уникальная методика обучения, построенная на практике, принципе «равный равному» и проектной деятельности, дополняется многолетним опытом одного из лидеров телекоммуникационной отрасли. Такой формат позволяет выстроить подготовку ИТ-специалистов в непосредственном диалоге с работодателем, учитывая актуальные бизнес-задачи и технологические тренды.

«Партнёрство с ЭР-Телеком Холдинг — это гарантия того, что выпускники "Школы 21" будут готовы к реальным вызовам индустрии. Мы обеспечиваем сильную методическую базу и навыки командной работы, а партнёр делится экспертизой, практическими кейсами и пониманием кадровых потребностей рынка. Вместе мы создаём образовательную среду, где обучение максимально приближено к практике, а регион получает специалистов, способных не просто использовать технологии, но и создавать их», — отметила Анна Светлакова.

Инна Губарева, вице-президент по управлению персоналом и организационной трансформации ЭР-Телеком Холдинга, подчеркнула стратегический характер сотрудничества: «Для нашей компании важно не только формировать устойчивый механизм подготовки ИТ-специалистов, но и выстраивать непрерывную систему повышения квалификации для действующих сотрудников. Размещение кампуса на площадке Morion Digital создаёт уникальную среду, где учебные проекты сразу апробируются на реальных бизнес-задачах телеком- и ИТ-отрасли. Уверена, что такой синергетический формат поможет региону удержать таланты, усилить технологический суверенитет и сформировать кадровый резерв для цифровой экономики Прикамья».

Обе стороны отметили, что для Пермского края данное сотрудничество имеет особое значение. Оно способствует укреплению кадрового потенциала цифровой экономики в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», создаёт условия для профессионального роста внутри региона, снижает отток молодых специалистов и усиливает позиции Прикамья как центра ИТ-компетенций.

