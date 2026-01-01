Жители Перми назвали самые скучные профессии Лидируют охранник, бухгалтер и продавец

Константин Долгановский

По результатам опроса, проведённого среди жителей Перми, самой монотонной и неинтересной профессией горожане считают работу охранника — такой ответ дали 15% респондентов. На втором месте оказалась профессия бухгалтера (13%), замкнула тройку антилидеров специальность продавца (10%). Об этом сообщает SuperJob.

В пятёрку наиболее скучных занятий вошла также работа библиотекаря — её выбрали 6% участников исследования. По 5% голосов набрали архивариус, вахтёр и сторож. Ещё 3% опрошенных отметили, что скучной может быть любая работа, которая не приносит удовольствия.

В числе прочих профессий, получивших по 1% упоминаний, оказались юрист, дворник, оператор кол-центра, уборщик, а также офисная деятельность в целом.

Каждый пятый участник опроса (21%) затруднился с ответом. 9% респондентов убеждены, что скучных профессий не существует в принципе.

Мнения мужчин и женщин различаются. Женщины чаще называют монотонной работу бухгалтера и охранника. Мужчины же чаще ассоциируют скуку с обязанностями сторожа. При этом отрицать само существование скучных профессий склонны преимущественно женщины: 10% против 7% среди мужчин.

