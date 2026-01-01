Пермский производитель соков ООО «Санфрут» нарастил чистую прибыль в 1,7 раза

Константин Долгановский

Пермская компания ООО «Санфрут», специализирующаяся на производстве безалкогольных напитков, существенно улучшила финансовые показатели по итогам 2025 года. Согласно данным финансовой отчётности, на которые ссылается «Интерфакс», чистая прибыль предприятия выросла в 1,7 раза — с 239 млн рублей до 408 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Выручка компании увеличилась на 3,4%, достигнув 3,2 млрд рублей против 3,06 млрд рублей годом ранее. При этом структура доходов изменилась: продажи на внутреннем рынке выросли с 3 млрд до 3,1 млрд рублей, тогда как экспортная выручка сократилась более чем вдвое — со 101,3 млн до 55,1 млн рублей.

Снижение себестоимости продаж на 4,4% — до 2,1 млрд рублей — позволило увеличить валовую прибыль на 24,2%, до 1 млрд рублей.

ООО «Санфрут» работает на рынке с 2001 года. Предприятие выпускает напитки под пятью собственными торговыми марками: «Dario», «Красавчик», «Фруктовый остров», «Правило вкуса» и другими. Производственная мощность завода составляет до 220 млн литров готовой продукции в год.

Единственным владельцем компании является Ксения Галкина. Контрольный пакет акций (99,9%) принадлежит ей через ООО «Инвестпроект», ещё 0,1% она держит напрямую.

