Пермский производитель соков ООО «Санфрут» нарастил чистую прибыль в 1,7 раза
Пермская компания ООО «Санфрут», специализирующаяся на производстве безалкогольных напитков, существенно улучшила финансовые показатели по итогам 2025 года. Согласно данным финансовой отчётности, на которые ссылается «Интерфакс», чистая прибыль предприятия выросла в 1,7 раза — с 239 млн рублей до 408 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».
Выручка компании увеличилась на 3,4%, достигнув 3,2 млрд рублей против 3,06 млрд рублей годом ранее. При этом структура доходов изменилась: продажи на внутреннем рынке выросли с 3 млрд до 3,1 млрд рублей, тогда как экспортная выручка сократилась более чем вдвое — со 101,3 млн до 55,1 млн рублей.
Снижение себестоимости продаж на 4,4% — до 2,1 млрд рублей — позволило увеличить валовую прибыль на 24,2%, до 1 млрд рублей.
ООО «Санфрут» работает на рынке с 2001 года. Предприятие выпускает напитки под пятью собственными торговыми марками: «Dario», «Красавчик», «Фруктовый остров», «Правило вкуса» и другими. Производственная мощность завода составляет до 220 млн литров готовой продукции в год.
Единственным владельцем компании является Ксения Галкина. Контрольный пакет акций (99,9%) принадлежит ей через ООО «Инвестпроект», ещё 0,1% она держит напрямую.
