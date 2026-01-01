В Перми увеличился спрос на винтажные товары Особой популярностью пользуются коллекционные предметы времён СССР

Фото: Центр городской культуры

По данным сервиса «Авито», жители Перми в начале весны активнее стали покупать товары для коллекционирования. Аналитики констатируют, что в марте 2026 года в Перми увеличился интерес к ретротоварам из СССР, при этом наибольшую динамику демонстрируют календари и другие предметы с коллекционной ценностью.

В марте 2026 года по сравнению с ноябрем 2025-го продажи в ряде категорий ретротоваров из СССР выросли, и в целом сохраняется устойчивый интерес к винтажным предметам и коллекциям.

Наиболее заметный рост продаж в Перми зафиксирован в категории календарей — их стали покупать в 2,3 раза чаще. Средняя цена коллекционного календаря в марте составила 497 руб. Аналитики «Авито» отмечают, что такие покупки нередко становятся частью тематических коллекций и визуальных подборок в стиле советской эпохи.

Значительно выросли продажи документов — на 60%. Средняя стоимость таких товаров составила 493 руб. Эта категория привлекает внимание коллекционеров, краеведов и тех, кто интересуется историей.

Продажи монет увеличились на 31%, а моделей, фигурок и кукол — на 17%. В марте средняя цена монеты составила 6024 руб., моделей и фигурок — 2983 руб. Эти позиции остаются востребованными среди коллекционеров разных уровней.

Продажи жетонов, медалей и значков выросли на 10%. Средняя стоимость такого товара в марте составила 792 руб.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.