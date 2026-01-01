В Пермском крае возбуждено уголовное дело в связи со смертельным ДТП Процесс контролирует Соликамская прокуратура

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту травмирования пассажиров автобуса.

Региональное управление СК России сообщает, что следователи Следственного отдела по городу Соликамску установили, что 17 апреля 2026 года по ул. Мира в Соликамске двигался автомобиль «опель корса». В районе дома № 14 он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ. Как уже сообщалось, в результате ДТП несколько пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетние, получили травмы. Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались.

Следователи проводят комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Процесс установления обстоятельств ДТП контролирует Соликамская городская прокуратура. Надзорный орган обеспечивает проверку законности принятых правоохранительными органами процессуальных решений.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.