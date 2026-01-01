В Перми открывается выставка автора «Красных человечков» Андрей Люблинский представит в ПЕРММ совместный со школой «Точка» проект

Михаил Клоц

В музее современного искусства «ПЕРММ» открывается выставка «Простые пейзажи. Пермь» (0 +) — результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского.

Автор «Красных человечков» выступает в качестве куратора выставки. По его замыслу, экспозиция будет выстроена как целостное высказывание о Перми, увиденной через простые формы и личные маршруты.

Серию «Простые пейзажи» художник начал около десяти лет назад. В этих работах город редуцируется до базовых элементов: цвета, ритма, геометрии. Новая выставка продолжает эту линию и расширяет её за счёт совместной работы с учениками школы дизайна «Точка».

Художник провёл со школьниками мастерскую, где предложил ученикам метод «арт-конструктора» как способ собирать изображение из простых модулей. Результатом стали пейзажи Перми, созданные учениками.

Центральным экспонатом выставки станет панорама Люблинского длиной 13 м. Композитор Полина Лимье создала музыкальное сопровождение, основанное на звуках Перми.

Выставка открывается 25 апреля и будет работать до 28 сентября.

