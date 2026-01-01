В Пермском крае произошло ДТП с двумя погибшими В Соликамске столкнулись автобус и легковой автомобиль

О происшествии сообщают телеграм-каналы Соликамска.

Авария произошла днём 17 апреля. В Центре Соликамска, на ул. Мира столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. В автобусе пострадали пять пассажиров; трое из них, том числе двое несовершеннолетних, госпитализированы бригадой скорой помощи, ещё двое от госпитализации отказались. Водитель и пассажир легкового автомобиля, мужчины 39 и 33 лет, погибли.

Начато следствие по факту происшествия. По предварительным данным, виновник ДТП — водитель автомобиля, который допустил выезд на встречную полосу.

