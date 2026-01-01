Из Пермского края в Беларусь отправлено 12 тонн мороженого Продукция прошла лабораторные испытания

фото: Россельхознадзор

С начала года по 17 апреля из Пермского края в Республику Беларусь было отправлено в целом 12,3 тонны мороженого. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Только 17 апреля была проконтролирована экспортная отправка 6,7 тонны мороженого в ассортименте. Отмечается, что продукция была отправлена автотранспортом, оборудованным морозильной установкой. Транспорт соответствовал установленным ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для перевозки подконтрольного товара.

Кроме того, отправленная партия мороженого соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза, а качество было подтверждено результатами лабораторных испытаний в ФГБУ «Свердловский референтный центр».

