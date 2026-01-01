Пострадавшей от укуса собаки в Прикамье выплатят полмиллиона рублей Инцидент произошёл в Лысьве

Прокуратура Пермского края

Лысьвенская городская прокуратура Пермского края проверила обращение пенсионерки, которая пострадала после нападения собаки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В августе 2025 года в сквере «30-летия ВЛКСМ» в Лысьве на пожилую женщину напала собака бойцовской породы. Женщине был нанесён здоровью средней тяжести.

Прокурор направил в суд иск о взыскании с хозяев собаки компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб. Суд требования прокурора удовлетворил. После того, как судебный акт вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его исполнение.

