Пермяка обвинили в финансировании экстремистской организации Возбуждено уголовное дело

Константин Долгановский

ФСБ России по Пермскому краю пресекла противоправную деятельность пермяка, который финансировал экстремистскую организацию, осуществляющую политическую деятельность и финансируемую из иностранных источников.

В пресс-службе ФСБ уточнили, что речь идёт о ФБК, который 9 июня 2021 года был признан экстремистским и ликвидирован по решению суда. С 26 августа 2021 года по 26 января 2022-го житель Перми переводил деньги организации для обеспечения её деятельности. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ.

В настоящее время Управлением проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

