«Т Плюс» 6 мая проверит теплосети Березников на максимальную температуру

Константин Долгановский

Энергетики Березниковских тепловых сетей проведут испытания тепловых сетей Березников на максимальную температуру теплоносителя. Это позволит выявить и оперативно устранить возможные дефекты для повышения надёжности в зоне теплоснабжения Березниковской ТЭЦ-2.

Планируемая дата проведения испытаний назначена на 6 мая, и может быть скорректирована в зависимости от погодных условий и даты фактического завершения отопительного сезона. Информацию о проведении испытаний в Вашем доме уточняйте в своей УК/ТСЖ.

«Испытания тепловых сетей на максимальную температуру выполняются раз в пять лет, чтобы выявить дефекты элементов теплоснабжающей инфраструктуры, таких, например, как сильфонные компенсаторы. Работы проводятся в отопительном сезоне, после чего тепло отключается и начинается летняя подготовка. Просим жителей соблюдать осторожность в день проведения испытаний и следить за детьми», — отметил заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Березниковских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суворов.

График и адреса домов, где пройдут испытания, направлены в администрацию Березников и организации, управляющие жилыми домами. Контроль над процессом осуществляют сотрудники Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». На время работ социальные объекты — детские сады, школы, больницы и поликлиники — для безопасности отключат от теплоснабжения. Кроме того, для ряда потребителей города Березники будет отключена горячая вода.

Во время испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя запрещается производить на трубопроводах и внутридомовых системах какие-либо работы. При обнаружении утечки теплоносителя (парение, появление горячей воды, образование промоин) необходимо немедленно сообщить Тепловую справочную службу по тел. 8 (3424) 23-17-70 или диспетчеру Березниковских тепловых сетей по тел. 8 (3424) 29-97-65.

